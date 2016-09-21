“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأمم المتحدة، وفيه يشير إلى أن بعض الحكومات استولت على السلطة عسكرياً.. في إشارة غير مباشرة إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان حاضرا لحظة خطاب أوباما الامر الذي دفع النشطاء إلى نقل كلمة أوباما تحت عنوان “أوباما يحرج السيسي في الأمم المتحدة: السيسي استولى على السلطة عسكرياً”.

وكان أوباما قد قال في خطاب غير مترابط الأفكار قد يُعزى إلى سوء الترجمة إن “الكثير من الحكومات التي وصلت الحكم عن طريق الآلة العسكرية” دون أن يذكر أياً من هذه الحكومات، وأضاف أن “هناك من يستولون عقول الشباب وينشرون الغضب ضد المهاجرين المسلمين خاصة”.

وأردف أوباما: “بعد انتهاء الحرب الباردة بزمن طويل نجد رخاء في بعض الحكومات ولكن هناك بعض الحكومات يسيطر عليها الصراع وعدم الاستقرار”، وألمح الرئيس الأمريكي إلى “أن هناك حالة من عدم الثقة بين الشعوب تجاه مؤسساتها وثمة توتر يطفو على السطح بين البلدان بعضها البعض”.

وأشار أوباما إلى أن “اللاجئين يهربون من الصراعات الجارية في بلادهم وهناك -بحسب قوله- بعض المشاكل المالية التي تعاني منها المجتمعات المضيفة”.