تتوالى ردود الأفعال على خبر طلب الفنانة أنجلينا جولي الطلاق من زوجها النجم براد بيت، وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” خبرا يفيد بغيرة أنجلينا الشديدة من سيلينا جوميز، خاصة بعد أن نشرت جوميز صورة لها مع براد بيت على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام” في حفل جوائز “جولدن جلوب”، بعدما عملوا معا في فيلم The big short في 2015.

وأكد “ديلي ميل” أنه عندما شاهدت “جولي” الصورة، انفجرت من الغضب خاصة بعدما أخبروها أصدقاؤها بأن براد وسيلينا كانا يتبادلان الغزل بقوة، لذلك أمرت أنجلينا براد بيت ألا يشارك سيلينا في أي عمل أخر.



يذكر أن سيلينا كانت قد صرحت في عدة لقاءات عن مدى حبها لبراد بيت وكانت تقول على سبيل الدعابة أنه زوجها المستقبلي، كما أنها تجده من أشد الرجال وسامة.

يشار إلى انّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، تقدمت الاثنين، رسميًا، بطلب طلاق، من زوجها براد بيت، طالبةً الحضانة الكاملة لأبنائها الستة.

وأوضح مصدر لموقع TMZ أن السبب في الطلاق هو عدم رضاء أنجلينا جولي بالطريقة التي يتعامل معها براد بيت مع الأبناء.