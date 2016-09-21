اعتدى شخص ألماني على سيدتين مسلمتين محجبتين في مترو الانفاق بمدينة ميونيخ جنوب البلاد. حسبما أعلنت الشرطة الألمانية لافتة إلى أن الشخص المعتدي يبلغ من العمر 38 عاما حسب الوصف.

وأوضحت شرطة ميونيخ، في بيان صادر عنها الأربعاء أن المعتدي ألقى بداية مناديل على السيدتين وهما أم (46 عاماً) وابنتها (17 عاماً)، ومن ثم وجّه لهما شتائم لاذعة، وصفع البنت، وحاول ضرب الأم.

وأضاف البيان أن المهاجم قال أثناء اعتدائه على السيدتين إنه يكره المسلمين، وينبغي عليهم المغادرة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن شخصاً تدخل ومنع المعتدي من ضرب السيدتين أكثر.

وأشار البيان إلى أن الأمن الخاص في مترو الأنفاق احتجز المعتدي لحين وصول أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، حيث واصل المعتدي توجيه الشتائم لعناصر الأمن الخاص وأفراد الشرطة أيضاً.

وأكد البيان أن الشرطة فتحت تحقيقاً بحق المعتدي. وفق ما ذكرت وكالة الاناضول التركية.

يُشار إلى أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” (الخوف من الإسلام) بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، غير أن وتيرتها زادت خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الإسلام ستاراً لها.