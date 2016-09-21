ذكر موقع “سيلف” الأمريكي، أن هناك 7 أمور وصفها بأنها “مجنونة” قد تحدث للعضو الأنثوي في فترة التوقف عن الجنس، معتبراً أنّ ممارسة الجنس شيء مهم للغاية، ما يعني أن الانقطاع عنه قد يؤدي إلى العديد من التغيرات والمشاكل:

1.التوقف عن الجنس لا يجعل العضو أصغر إنها خرافة.

2.قد تستغرقين وقتاً أطول للوصول إلى النشوة.

3. تحدث تغييرات في الاستجابة الجنسية.

4.تغييرات في أعراض ما قبل الحيض.

5.المهبل يصبح أصغر قليلاً.

6.قد يحدث بعض الجفاف.

7. قد يتولد شعور بأن الأمور لا تجري بطريقة صحيحة.

وذكر الموقع أن الجنس مفيد للجسم من عدة نواحي، فهو يساعد على النوم بشكل أفضل، وحرق الدهون وتحسين الحالة المزاجية.