قالت وسائل إعلام تركية، أن رجل أعمال تركي الأصل يعيش في أميركا منذ عقود ويعمل في مجال الصيدلة، لقي مصرعه في مشاجرة نشبت لسبب غريب وغير متوقع، وذلك بعد أن رقد في غيبوبة استمرت قرابة أسبوع.

وتعود القصة إلى أن ” كيهان سوم” الذي يعيش في نيويورك طلب من سائق سيارته التوقف لقضاء حاجته، بينما كانا متوجهين من “منهاتن” إلى حي “إيتستون” الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن المكان لايبعد عن بيته سوى 5 دقائق تقريبا، فقد ترجل “سوم” ليقضي حاجته في حديقة منزل (ملكية خاصة)، وعندما رآه صاحب المنزل اغتاظ وتوجه إليه متشاجرا معه، وتطور الأمر إلى أن قام صاحب المنزل بضرب “سوم” بالمضرب الذي يستخدم في لعبة البيسبول، فأصابه بجراح خطيرة.

وتم نقل “سوم” إلى إحدى المشافي، حيث رقد هناك في غيبوية، قبل أن يتوفى، فيما تم الإفراج عن قاتله بكفالة في انتظار المحاكمة.