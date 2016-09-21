أكد شهود عيان، أن احد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في الأردن، عن محافظة اربد تعرض للإغماء وارتفاع الضغط بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات وحصوله على عدد متدنٍ من الأصوات عكس ما كان يتوقع .

وبحسب شهود العيان، فإن المرشح وبعد ظهور النتائج الاولية ، أخذ يصرخ في وجوه مناصريه وأصابته حالة من الغضب الشديد، وأخذ يصرخ قائلا: ” خنتوني ..الله لا يوفقكو ”، متهماً البعض بإيهامه بالفوز، وأنه سيصل الى قبة البرلمان، وفقا لما نقله موقع “سواليف” الأردني.

وأوضح شهود العيان أن المرشح قال وهو يصرخ أيضا: والله لو عينوني تعيين بالمجلس ما بدي ياه ، لأنكم ضحكتم علي عيني عينك، ومن ثم أصابته حالة من الإغماء تبين فيما بعد إصابته بارتفاع في ضغط الدم نتيجة الصدمة والعصبية الزائدة .

وأشار شهود العيان إلى أن غضب المرشح وصراخه بهذه الطريقة وارتفاع ضغطه جاء نتيجة خسارته و لدفعه مبالغ طائلة على حملته الانتخابية .