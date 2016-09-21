أكد شهود عيان، أن احد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في ، عن محافظة اربد تعرض للإغماء وارتفاع الضغط بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات وحصوله على عدد متدنٍ من الأصوات عكس ما كان يتوقع .

 

وبحسب شهود العيان، فإن المرشح وبعد ظهور النتائج الاولية ، أخذ يصرخ في وجوه مناصريه وأصابته حالة من الغضب الشديد، وأخذ يصرخ قائلا: ” خنتوني ..الله لا يوفقكو ”، متهماً البعض بإيهامه بالفوز، وأنه سيصل الى قبة البرلمان، وفقا لما نقله موقع “سواليف” الأردني.

 

وأوضح شهود العيان أن المرشح قال وهو يصرخ أيضا: والله لو عينوني تعيين بالمجلس ما بدي ياه ، لأنكم ضحكتم علي عيني عينك، ومن ثم أصابته حالة من الإغماء تبين فيما بعد إصابته بارتفاع في ضغط الدم نتيجة الصدمة والعصبية الزائدة .

 

وأشار شهود العيان إلى أن غضب المرشح وصراخه بهذه الطريقة وارتفاع ضغطه جاء نتيجة خسارته و لدفعه مبالغ طائلة على حملته الانتخابية .