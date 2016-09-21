“وطن-خاص” كتب وعد الأحمد”- فاجأ اللواء المصري أركان حرب “نجم الدين محمود” مشاهدي القناة المصرية الأولى بضحالة معلوماته التاريخية رغم أنه يتولى إدارة المتاحف العسكرية حينما ذكر أن معركة (حطين) هي تلك التي انتصر فيها رمسيس الثالث على الحثيين، وأن معركة (عين جالوت) حرر فيها صلاح الدين بيت المقدس!

وظهر اللواء المذكور في لقاء مع القناة المصرية الأولى فسأله المذيع عن أهم المعارك التي خاضها الجيش المصري “العظيم” وانتصر فيها فرد اللواء محمود موضحاً أن “عقيدة الجيش المصري هي الدفاع عن الدولة وهو ليس جيشاً معتدياً بل يدافع عن حدود الدولة ويسعى إلى نجدة الأشقاء من الدول العربية الصديقة والشقيقة”.

وقال اللواء محمود دون تردد أن “من أهم المعارك التي خاضها الجيش المصري منذ عصر الفراعنة معركة حطين التي كانت-حسب قوله- بقيادة الملك رمسيس الثالث ضد الحثيين وانتصر فيها، وهناك –كما قال-معركة عين جالوت بقيادة صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين في بيت المقدس وانتهت بتحريره، ومعركة نسيب البحرية التي كانت بقيادة الابن الأكبر لمحمد علي ابراهيم باشا الذي يُعد من أبرز القادة العسكريين عبر تاريخ مصر وكانت المعركة في الأستانة وانتهت بانتصار القوات المصرية، وأشار مدير المتاحف العسكرية إلى حرب الـ 56 وحرب اكتوبر المجيدة وحرب تحرير الكويت التي كانت من أعظم الحروب-كما قال-

ومن المعروف أن معركة عين جالوت (25 رمضان 658 هـ / 3 سبتمبر 1260) هي إحدى أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي إذ استطاع جيش المماليك بقيادة “سيف الدين قطز” إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول بقيادة كتبغا. ولا علاقة لها بمعركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي والتي سبقتها بـ 73 عاماً، وسُميت نسبةً إلى المكان الذي حدثت فيه وهو سهل في فلسطين يقع بالقرب من بحيرة طبريا شمال فلسطين. أما المعركة التي وقعت بين الفراعنة بقيادة تحوتمس الثالث (1503-1449) والحثيين فهي معركة قادش في مدينة حمص وفي التل المعروف باسمها إلى اليوم ولم ينتصر الفراعنة في هذه المعركة بل انتهت باتفاقية ومصاهرة بين الطرفين كما تذكر كتب التاريخ.