“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- يحاول بعض الناس تحمل كل أشكال الألم ولفت الانتباه مهما كانت العواقب والنتائج المترتبة على ذلك، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يُظهر عدداً من محبي الألم وهم معلقون من لحوم أجسادهم،.

وبدت في الشريط المذكور فتاة نصف عارية يحيط بها شابان يقومان بغرز خُطّافات معدنية أعلى ظهرها ويتم سحبها للأعلى بواسطة حبلين دون أن تبدو عليها أي علامات تأثر أو ألم، ويبدأ جسدها بالتأرجح في الهواء وسط صيحات الجهور الذي وقف يراقب المشهد قبل أن يقوم أحدهم بإنزالها على الأرض .

ويظهر بعدها شاب وقد تم تعليق الخطافات المعدنية اعلى صدره ويتم رفعه للأعلى بالطريقة ذاتها دون أن يبدي أي نوع من التأثر أو الإحساس بالألم

ويُنظم في العاصمة الكولومبية ” بوغوتا” في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني كل عام مهرجان لحاملي الوشوم المغرمين بإعادة ملامح أجسامهم ويتضمن المهرجان طقوس ومظاهر شاذة لأشخاص معلقين من أجسادهم في خُطّافات معدنية، تخترق لحوم أجسامهم على غرار محتوى الفيديو.