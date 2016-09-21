طالب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المصريين بعدم التسرع في دفن موتاهم، والانتظار من 6 ساعات – 10 ساعات على الأقل، مضيفاً أن الرسول (صلى الله وعليه وعلى آله وأصحابه وسلم) لم يُدفن إلا بعد 24 ساعة.

وقال “الهلالي”، خلال استضافته ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى على فضائية “صدي البلد”، أنه كان في إحدى الجلسات مع عدد من رجال الأمن بحضور الشيخ خالد الجندي، حيث أكدت قيادات الأمن انهم تلقوا العديد من البلاغات التي تؤكد أن هناك عدداً من الاشخاص يصدرون أصواتاً بعد دفنهم، وعند فتح المقبرة نجدهم على غير موضعهم، ما يثبت أنهم دفنوا أحياء.

وأضاف الهلالي، أن هناك بعض الأشخاص بعد دفنهم يتبين أنهم أحياء لمجرد التعجل في دفنهم، مطالباً بالتريث قبل دفن الموتى.