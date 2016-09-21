استضاف برنامج “#شباب_توك عبر فضائية DW لاجئة سورية تعرّضت للإغتصاب في ألمانيا، بعد ان تواصلت مع مغتصبها الألماني من داخل مخيم اللاجئين، عبر فيسبوك، للمساعدة في العثور على بيت تستقر فيه.

وقالت اللاجئة “سالي” إن هذا الشخص ردّ على طلبها، وقال إنه يعرف فتاة المانية تعمل بمجال اللاجئين، وبإمكانها أن تساعدها في طلبها.

وتابعت أنه طلب منها ان تسافر الى مدينة هامبورغ ليلتقي بها لمساعدتها –كما ادعى-، وحينما وصلت إلى منزله أحضر لها عشاء وتناولاهُ معاً، وشاهدا معاً برنامجاً لتعليم الألمانية، وخلال الحديث سألها عن الجرائم والاغتصاب، ثم أخبرها أنه اغتصب فتاتين من قبل.

وتروي الفتاة “سالي” في هذه المقابلة كيف اغتصبها هذا الشخص.