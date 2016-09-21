اعتبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن زميلتها نوال الزغبي، “ما زالت ملكة مسرحها. إذا أطلت نوال على المسرح فهي نوال الساحرة”.

واعتبرت “هيفاء” أن نجوى كرم هي فنانة مطبوعة بفنها وفنها مطبوع بها و جمهورها موجود معها منذ بدايتها.

وأبدت هيفاء رأيها بنانسي عجرم في حديثٍ لمجلة “سيدتي”، فقالت: “نانسي لم يتغير فيها شيء هي فنانة جميلة. فهي من أول ما عرفناها نجمة محبوبة وذوقها حلو في اختيار أغانيها”.

وعن إليسا، صرّحت هيفاء “أغانيها الحلوة هي «بودي غارد» لفنها اي مصدر قوتها”.

وحين سُئلت هيفاء عن رأيها بنفسها، قالت وهي تضحك “هيفا حبيبة الناس”.