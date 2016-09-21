اعتبرت الفنانة اللبنانية أن زميلتها ، “ما زالت ملكة مسرحها. إذا أطلت نوال على المسرح فهي نوال الساحرة”.

 

واعتبرت “هيفاء” أن هي فنانة مطبوعة بفنها وفنها مطبوع بها و جمهورها موجود معها منذ بدايتها.

 

وأبدت هيفاء رأيها بنانسي عجرم في حديثٍ لمجلة “سيدتي”، فقالت: “نانسي لم يتغير فيها شيء هي فنانة جميلة. فهي من أول ما عرفناها نجمة محبوبة وذوقها حلو في اختيار أغانيها”.

 

وعن ، صرّحت هيفاء “أغانيها الحلوة هي «بودي غارد» لفنها اي مصدر قوتها”.

 

وحين سُئلت هيفاء عن رأيها بنفسها، قالت وهي تضحك “هيفا حبيبة الناس”.