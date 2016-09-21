لوحظ على إطلالات نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، خلال الأيام القليلة الماضية، لأنها تعمدت استعراض صدرها بشكل استفزازي.

ووفقاً لمجلة “كوزموبوليتان”، حين خرجت عن صمتها لتغرد على صفحتها في تويتر قائلة : “يكفي اسئلة عن سرّ عرضي لحلمات صدري.. فأنا ببساطة أحب الاشياء الشفافة وأولها الملابس. ليس لدي ما أخجل منه أو أخفيه، وأولها صدري”.

وكانت كيم قد ظهرت قبل أيام برفقة زوجها كانيه ويست في حفل على شاطئ ميامي، وهما يرتديان ملابس تكمل بعضها، حيث ظهر هو بالابيض الكامل وهي بالأسود الشفاف، الذي لا يكاد يستر شيئا من الصدر أو الأرداف.