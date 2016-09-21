بسبب استخدام المشردين للإنترنت لمشاهدة الأفلام الإباحية؛ أوقفَت شركة “لينك نيويورك” المسؤولة عن تركيب أكشاك “الواي فاي” في مدينة نيويورك خدمة تصفح الانترنت كخطوة احترازية ريثما يتم العثور على حل لمشكلة سوء الاستخدام تلك.

وأصدرت بياناً قالت فيه: “لم تُجهّز الأكشاك للاستخدام الشخصي المطوّل لأي أحد، ونحن نريد التأكيد على أن أكشاك “لينكس” متاحة وتُعد إضافة مرحَّباً بها في أحياء مدينة نيويورك”.

أما ناتالي غريباوسكاس، المتحدثة باسم عمدة نيويورك فصرّحت: “كانت هناك مخاوف من العبث والاستخدام المطول لأكشاك شركة “لينك نيويورك”؛ لذلك يستجيب العمدة لتلك الشكاوى المتعلقة بجودة الحياة في المدينة بشكل مباشر”.

ومنذ أن قامت شركة “لينك نيويورك” بتركيب تلك الأكشاك في شوارع نيويورك، لاحظ السكان المحليون أن أكثر من يستخدمها هم المشردون والمتسولون.