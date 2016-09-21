باركت الفنانة التونسية يسرا محنوش للفنان كاظم الساهر على إطلاق ألبومه الجديد “كتاب الحب”، والذي يضمّ 11 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

وقالت محنوش: “الف الف مبروك للقيصر … استاذي و مثلي الأعلى صدور البوم كتاب الحب. مبروك لجمهور القيصر مبروك لعشاق الفن الجميل. كم انا محظوظة بك يا احلى كضومة في الدنيا. الله يجعل كل ايامك سعادة استاذي الغالي. تلميذتك يسرا”.

يذكر أن يسرا كانت من ضمن فريق كاظم في برنامج “احلى صوت” وقد شاركته ببعض الاطلالات الفنية المميزة لتصدر بعدها اغنيات خاصة مميزة حصلت على نجاحات واسعة.

وطرحت اليوم شركة «Platinum Records» أحدث ألبومات المطرب العراقي كاظم الساهر «كتاب الحب» بالأسواق والمتاجر الإلكترونية بعد أن شهد عدة تأجيلات.

ويضم الألبوم 11 أغنية هي: “كتاب الحب، كوني امرأة خطيرة، لو لم تكوني، عيد العشاق، رسالة حب صغيرة، قصة خلافاتنا، لجسمك عطر، تناقضات، زور امرأة، شئون صغيرة، فاكهة الحب”.