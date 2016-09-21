كشف مغني الراب الأمريكي جايسيون تيرل تايلور، 36 عاماً، أنه مارس الجنس مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان و شقيقتها كلوي علاوة على العارضة -زوجة أخ الأخوات كارداشيان- بلاك شاينا.

واعترف الفنان الملقب بــِThe Game، في حوار تلفزيوني، أنه مارس الجنس مع الشقيقتين كارادشيان اللتين ربطته بهما علاقات غرامية في السابق، كما ذهب إلى السرير مع المغنية بلاك شاينا أيضاً.

وقد أقر بعلاقتيه مع كيم وكلوي بشكل غير مباشرمع بعض التردد، مشيراً الى حرصه على عدم إلحاق الأذى بعائلة كيم وزوجها كانيي ويست الذي تربطه به صداقة قوية.

ونفى مغني الراب الشهير أن يكون قد خاض التجربة نفسها مع أختهما الثالثة كورتني.