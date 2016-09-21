تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية الفلسطيني الأصل، عدنان إبراهيم، يحذر فيه من مخططات لتقسيم وتدمير المملكة العربية السعودية.

وبحسب الفيديو المتداول والذي اطلعت عليه “وطن” قال إبراهيم المعروف بعدم اتساقه مع السياسات السعودية، أنه يتملكه “حدس” هذه الأيام، بأن هناك من يعد هذه الأيام من أجل المساس بالمملكة العربية السعودية، بحسب قوله.

وأضاف إبراهيم، بأن العراق دمر وحطم على أيدي “داعش” السنة و”داحش” الشيعة، معتبرا أنه لا فرق بينهما فكلاهما ارهابيا.

وتابع إبراهيم قائلا: ” سوريا انتهوا منها ودمرت، ومصر نجت بلطف الله”، داعيا الله أن تواصل النجاة وأن لاتتحطم وتغرق في حرب أهلية.

وتسائل إبراهيم قائلا: “الآن الحدس لا أدري لماذا السعودية”، على اعتبار أن هناك أمرا ما يحاك ضدها، مؤكدا أن دفاعه الآن عن السعودية لا يعني صك براءة للسياسة السعودية، مضيفا أنه لا يتكلم بالسياسة، وانما كلامه هذا من أجل الحفاظ على دين الله.

واستنكر إبراهيم ما يقوم به الماجورين، من مهاجمة بلد مسلم لمجرد ان لهم عداوة مع شخص في هذه البلد، دون أن يأخذوا في الاعتبار ما ستؤول اليه الاوضاع في هذه البلد.

كما حذر الناس من منطق تصفية الحسابات، مؤكدا أنه لم يرض بما يجري في سوريا على الرغم من أن الذي يحكمها ديكتاتورا، مؤكدا أنه من باب أولى أن لا يرضى بأن يحدث مثل هذا في السعودية، مشيرا إلى أنه قد أبرأ ذمته في هذا الأمر.