تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمجموعة من شيعة السعودية وهم يحتفلون بعيد “الغدير” في أحد مباني مكة المكرمة.

وبحسب الفيديو المتداول ورصدته “وطن”، ظهر عدد من المعممين وامامهم قالب من “الكيك” كتب عليه “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”، فيما تناوب المتواجدون على تقطيعه وسط أناشيد وأهازيج تمتدح السيدة فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الاحتفال ب"عيد الغدير " ليلة أمس في بناية دار الزهراء في مكة المكرمة pic.twitter.com/dlvSgla076 — Exclamation (@Exclamation_3) September 21, 2016

يذكر أن عيد “الغدير” بحسب معتقدات الشيعة، هو ثالث وآخر الأعياد لدى الشيعة ويُحتفل به في يوم 18 من ذي الحجة في كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب وليا للمسلمين من بعده، وذلك في أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ “غدير خم” سنة 10 هجريا، على حد زعمهم.