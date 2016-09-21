“وطن- ترجمة خاصة“- كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قيادات الجالية اليهودية في أمريكا خلال تواجده في نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حيث أشاد بالتنسيق بين إسرائيل ومصر، وأكد أنه يمضي على نحو سلس لضمان الوضع السلمي في شبه جزيرة سيناء.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن السيسي أشاد أيضا بمستوى التعاون بين إسرائيل ومصر في لقاء مغلق مع زعماء اليهود في نيويورك يوم الثلاثاء. وكان من بين الذين حضروا الاجتماع ممثلون من بناي بريث والمؤتمر اليهودي العالمي.

وأكدت جيروزاليم بوست استنادا إلى تقارير مخابراتية أجنبية، أن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في الهجمات التي ينفذها الجيش المصري ضد تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء، كما تقوم وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي 8200 بمساعدة القوات المصرية في جمع وترتيب المعلومات عن الإرهابيين المتواجدين هناك.

واعتبر السيسي خلال لقائه مع القادة اليهود أن مصر تخوض حربا مفتوحة ضد الإرهاب في سيناء وأثنى على التعاون الوثيق بين بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل في المعركة ضد الإرهاب.

وأكد أن مصر ملتزمة بالاستمرار في الحفاظ على عملية السلام التي تسير في أجزاء مختلفة من المنطقة، وتحديدا بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه في مناقشاته مع زعماء اليهود، أوجز السيسي رؤيته حول مصر في المستقبل، وأكد التزامه بحقوق الإنسان والإصلاحات الدينية.

كما ناقش معهم الانتخابات المصرية ووجود عدد كبير من الشباب في البرلمان اليوم.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حث السيسي إسرائيل للاستفادة من الفرص الحالية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.