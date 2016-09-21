تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مواطناً سعوديا بمدينة تربة في منطقة حائل يربي عدداً من الذئاب العربية في منزله بمحمية خاصة، بحسب الفيديو.

وفي الفيديو الذي أعدته وبثّته قناة العربية إن المواطن الذي يدعى طلال الشمري يقضي وقته في اللهو مع الذئاب برفقة أطفاله دون خوف منها بعد أن تمكن من ترويضها.

وأضاف الشمري أنه تمكن من ترويض بعض الذئاب التي اصطادها حتى أصبحت تفعل ما يقول، مشيرا إلى أنه لا يربيها لأجل مكسب مالي أو مادي.

ويبيّن الفيديو المواطن الشمري وهو يلهو مع الذئاب، التي تخلت عن شراستها، وأصبحت صديقة له كما يقوم أحد أطفاله بإطعامها دون الشعور بالخوف، والتي وصفها التقرير بالهواية المحفوفة بالمخاطر لأنها مبنية على صداقة مع الذئب العربي الذي يعد من أكثر الحيوانات شراسة ودهاءاً.