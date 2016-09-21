أعربت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، عن إنزعاجها من انتشار أخبار تؤكد أنّها السبب في إنفصال الثنائي الأميركي الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت.

وأكدت الممثلة الفرنسية أنّها لا تربطها أي علاقة سوى أنّها بطلة فيلمه الجديد Allied وأنّها على علاقة غرامية بالممثل الفرنسي جيلوم كانيت وكل ما انتشر حول علاقتها ببراد غير صحيح.

يشار إلى أنّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، تقدمت الاثنين، رسميًا، بطلب طلاق، من زوجها براد بيت، طالبةً الحضانة الكاملة لأبنائها الستة.

وأوضح مصدر لموقع TMZ أن السبب في الطلاق هو عدم رضاء أنجلينا جولي بالطريقة التي يتعامل معها براد بيت مع الأبناء.

كما طلبت جولي في المذكرة التي قدمتها أن يكون لبراد بيت حق زيارة الأبناء فقط، ولا يكون له الحضانة الفعلية، ووضعت أنجلينا جولي تاريخ الانفصال 15 سبتمبر الماضي.

وفي أول تعليق من براد بيت على طلب “جولي” الطلاق، قال: “أشعر بالحزن الشديد تجاه هذا، ولكن أكثر ما يهم الآن هو رفاه أطفالنا”. مضيفاً: “أطلب من الصحافة أن تمنحني المساحة التي أستحقها، خلال هذه الفترة الصعبة”.