غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط، الأربعاء، أمام سواحل رشيد (شمال مصر)، وبلغ عدد الضحايا 42 قتيلًا حتى الآن، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة ولم تنته بعد.

وألقت قوات مخابرات حرس الحدود في رشيد القبض على 158 شخصا من جنسيات مختلفة تم إنقاذهم من الغرق داخل مياه البحر المتوسط قبالة شاطىء رشيد، حيث عثرت عليهم القوات طافين أعلى سطح المياه، وتم نقلهم لمركز شرطة رشيد لتحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

هذا وكانت المركب تحمل على متنها مهاجرين غير شرعيين من السودان وإريتريا والصومال ومصر، كما تم انتشال عدد 42 جثة حتى الآن تم نقلهم لمستشفيات رشيد، ومازال البحث جاريا عن أى ضحايا آخرين نتيجة حادث غرق المركب التى أقلعت من قرية مسترو الواقعة بين مركزى بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ.

من جانبه شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد بمستشفى رشيد ومستشفيات المراكز المجاورة بإدكو والمحمودية وكفر الدوار وأبو حمص و تمركزت 15 سيارة إسعاف أمام سواحل رشيد لسرعة نقل المصابين والمتوفين فى حادث غرق المركب الذي علي متنه أكثر من 600 فرد.

وتعتبر هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تمكنت قوات حرس الحدود برشيد من ضبط مركب صيد علي متنها 3 مصريين استعدادًا للهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض التوسط يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.