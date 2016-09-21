سأل مراسل الـ “CNN” ريتشارد روس، النجم جورج كلوني عن تعليقه على خبر انفصال الثنائي العالمي براد بيت وأنجلينا جولي فتفاجأ وقال :”ماذا حصل؟”.

وقال كلوني :”لم أكن اعلم بذلك” مستدركاً: “انها قصة حزينة ومؤسفة عن عائلة . أشعر بالأسف الشديد لسماع ذلك ” .

ومن المعروف أن “كلوني” الصديق المقرب من النجمين المنفصلين براد بيت وأنجلينا جولي.

يشار إلى أنّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، تقدمت الاثنين، رسميًا، بطلب طلاق، من زوجها براد بيت، طالبةً الحضانة الكاملة لأبنائها الستة.

وأوضح مصدر لموقع TMZ أن السبب في الطلاق هو عدم رضاء أنجلينا جولي بالطريقة التي يتعامل معها براد بيت مع الأبناء.