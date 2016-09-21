تعرضت 49،1 بالمائة من النساء التونسيات، خلال الأربع سنوات الأخيرة، مرة على الأقل للعنف المبني على النوع الإجتماعي في الشارع، وفق دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة، وتم الإعلان عن نتائجها صباح الأربعاء خلال مائدة مستديرة نظمها “الكريديف” تحت عنوان “العنف المبني على النوع الإجتماعي في الشارع”.

وشملت الدراسة، التي أعدتها الأستاذة الجامعية المختصة في الإحصاء هالة والي ملاك، 2913 امراة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة وتتوزعن على 200 منطقة بكامل تراب الجمهورية، وخلصت إلى أن أكثر من 80 بالمائة من العنف المبني على النوع الإجتماعي في الشارع يمارس على النساء اللاتي تفوق أعمارهن 45 سنة وإن اكثر فئة ضمن هذه الشريحة العمرية معرضة للعنف هن ربات البيوت بنسبة 56 بالمائة تليها النساء العاملات بنسبة 42،5 بالمائة ثم الطالبات بـ 15،9 بالمائة. وفق ما نقل راديو “اكسبريس اف ام”.

وأقرت 91 بالمائة من النساء ربات البيوت اللاتي تفوق أعمارهن 45 سنة، بتعرضهن على الأقل مرة للعنف في الشارع.

وفسرت الدراسة تعرض هذه الشريحة أكثر من غيرها للعنف في الشارع، بتفرغهن وتواجدهن أكثر في الفضاء العام والشارع مقارنة بالنساء الأخريات.

كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المستوى التعليمي لـ 67 بالمائة من النساء اللاتي صرحن بأنهن تعرضن على الأقل مرة واحدة للعنف في الشارع لا يتجاوز التعليم الإبتدائي، مؤكدة أن العنف في الشارع يتقلص كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة.

وبخصوص توزيع العنف في الشارع حسب الأصناف، بينت الدراسة أنه ينقسم إلى عنف لفظي بنسبة 3،36 بالمائة وعنف نفسي بنسبة 5،38 بالمائة وعنف جسدي بنسبة 9،14 بالمائة وعنف جنسي بـ 4،10 بالمائة.

وفي ما يتعلق بأكثر الولايات التي تتفشى فيها ظاهرة العنف المسلط على المرأة في الشارع، جاءت ولاية قابس في المرتبة الأولى بنسبة 62 بالمائة، تليها ولاية زغوان 5،61 بالمائة فولاية تونس بـ 2،54 بالمائة، حسب نفس الدراسة.