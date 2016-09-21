تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لفتاة سعودية خريجة تخصص اجتماعيات، وتعمل حالياً كعاملة نظافة في إحدى الشركات الخاصة.

تناشد فيه الملك سلمان، بإنصافها هي وزميلاتها خريجات هذا التخصص، وتعيينهن في وزارة التعليم.

وقالت الفتاة خلال المقطع الذي رصدته “وطم”: “أنا خريجة تخصص اجتماعيات ومكافأتي من التعليم بعد التخرج أن عملت عاملة نظافة، في شركة خاصة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية”.

وأضافت بأنها تشعر بالظلم والإجحاف بحقها، كونها تعمل عاملة نظافة، على الرغم من أنها جامعية ومستوفاة لكامل شروط الوزارة، إلا أنه لم يتم توظيفها في مجالها حتى الآن ، مناشدة الملك سلمان أن ينصفها وزميلاتها خريجات هذا التخصص الذي وصفته بـ”المهمش”، وإنصاف معلمي ومعلمات التخصص المتضررين من حركة النقل.