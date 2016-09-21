تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأغرب 12 نموذجا لسيارات معدلة لا يصدق البعض أنها موجودة بالفعل.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “متع عقلك” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ورصدته “وطن”، فإن سيارة “بيكاتشو” التي أوشك الكثير على نسيانها، أدى انتشار لعبة “بيكمون جو” لإعادة الاهتمام بها من جديد.

وجاءت سيارة الحجارة في المرتبة الثانية، حيث تظهر وكأنها مرصعة بالحجارة، ويليها سيارة شاحنة الصخور، والتي تظهر عجلاتها مكونة من الصخور مما يؤكد استحالة نزولها للطرقات.

وجاء سيارة “طاردة الأرواح” في المرتبة الرابعة، وهي سيارة صنعت لتحاكي سيارة طاردة الأشباح في أحد الأفلام الشهيرة، وتلاها في المرتبة الخامسة سيارة مغطاة بالألعاب، وهي سيارة قام صاحبها باستغلال ألعاب ابنه ليزينها بها.

واحتلت المرتبة السادسة سيارة مكبرات الصوت التي تحتوي على 6 أنظمة صوتية، مما يشكل متعة مجنونة لمحبي الموسيقى.

وجاءت في المرتبة السابعة ليموزين الحربي، وهي سيارة حولها صاحبها إلى سيارة حربية بعد أن أضاف لون البدل العسكرية إليها، وتلاها سيارة الهوت دوج التي تم تعديلها لتظهر وكأنها اخترقتها قطعة هوت دوج، حيث احتلت الثامنة.

وجاءت سيارة سلحفاة البحر بالمرتبة التاسعة، وهي سيارة فولكس فاجن الفاخرة، والتي بهذا التعديل قد مرها صاحبها بالفعل.

واحتلت سيارة تاتا نونو الذهبية المرتبة العاشرة، وهي السيارة الأرخص في العالم، إلا أن صاحبها عليها ما قيمنه 4ملايين دولار من الذهب والمجوهرات لتصبح أغلى سيارة في العالم.

وجاءت السيارة المفرغة بالمرتبة الحادية عشرة، حيث تتميز بهيكل مفرغ يكسبه مظهرا انيقا، فيما احتلت المرتبة الثانية عشرة.