قال ولي العهد السعودي محمد بن نايف، خلال كلمة المملكة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هيئة كبار العلماء أفتت بتحريم “الإرهاب”.

وأضاف “بن نايف” أن المملكة أحبطت 268 عملية إرهابية بعضها كان موجها لدول صديقة مشيراً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أدانت هجمات 11 سبتمبر، وأكدت أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة.

وتابع ولي العهد إن محاربة الإرهاب تكون فكريا وأمنيا وماليا وعسكريا مشيراً إلى أن الرياض تستضيف مركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة للمسجد الأقصى وساحاته، مشدداً على أن مبادرة السلام العربية هي أساس الحل الشامل والعادل للقضية.

وعن توتر العلاقات السعودية الإيرانية، قال وزير الداخلية السعودية إن سفارة المملكة العربية السعودية تعرضت في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير الماضي للإقتحام والإعتداء تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الإتفاقيات الدولية الملزمة، كما دعا السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي، وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث .

وأوضح محمد بن نايف أن المملكة تؤيد مساعي حل أزمة اليمن وفق القرار الأممي 2216، مشيراً إلى أن التحالف العربي دعم الشعب اليمني ضد الميليشيات المسلحة وأن الانقلابيين رفضوا الحل السلمي ويهاجمون حدود المملكة.

وقال ولي العهد السعودي إن التاريخ الحديث لم يشهد مثيلا للمأساة في سوريا تلك المأساة التي قتل فيه مئات الآلاف وشرد الملايين.

وأضاف: “لقد استقبلنا السوريين كأشقاء وليس كلاجئين وحان الوقت لإيجاد حل سياسي في سوريا وفق مقررات جنيف1”.