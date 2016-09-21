تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة أميركية، من ولاية هيوستن، أثناء مشاركتها في برنامج “ذا فويس الاميركي” الذي يقوم بتبني المواهب والأصوات العالمية، بعد ان رفضتها جميع الاستوديوهات بسبب شكلها الذكوري.

وبحسب الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، قالت الفتاة أن العديد من الناس يحكمون على الصوت بموضوعية عندما لا يرون الشكل، مشيرة إلى أن العديد من استوديوهات التسجيل رفضت التعامل معها بسبب شكلها، موضحة أن شركتين فقط وافقوا على التعاقد معها بشرط أن تغير من شكلها وهو ما رفضته.

وأوضحت الفتاة بانها لجأت في النهاية إلى برنامج “ذا فويس” لتحقيق حلمها، لأنه هو البرنامج الوحيد الذي يتميز بالاستماع للصوت قبل أن يرى الشكل.

وبحسب الفيديو، فقد صعدت الفتاة على المسرح وبدأت في الغناء الذي أثار إعجاب الجمهور، حيث قاموا بالتفاعل معها بالترديد والتصفيق.

كما نال صوت الفتاة إعجاب أعضاء لجنة التحكيم جميعهم، الذين أثنوا عليها وعلى جمال صوتها.