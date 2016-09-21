يمتلك الثنائي انجلينا جولي والنجم براد بيت، عقارات فاخرة حول العالم، بينها قصر “شاتو ميرافال” في جنوب فرنسا ويقدر ثمنه بحوالي 60 مليون دولار، حيث يوجد داخل القصر مصنع للنبيذ باسم “ميرافال” ينتج نبيذ “روزيه.”

وهذا القصر هو الذي تزوج فيه جولي وبيت في 23 آب/أغسطس من العام 2014 حيث أقيم حفل خاص وصغير داخل كنيسة القصر.

وبعد طلب “أنجلينا” الطلاق رسمياً من “براد بيت”، تم تقدير الثروة المشتركة لهما بيت بـ400 مليون دولار .

ومن بين العقارات المشتركة للثنائي أيضاً “فيلا كوستانزا” في إيطاليا تقدر قيمتها بـ 41 مليون دولار .

بالإضافة الى ما سبق من ممتلكات لهما، يمتلكانِ أيضاً منزلاً غرب لندن قيمته 16 مليون دولار، وشقة في الطوابق العليا في “آبر ويست سايد” في نيويورك، وقصراً في الحي الفرنسي في نيو اورلينز قيمته 6 ملايين دولار، ومنزلاً في لوس أنجلوس والمنزل المذكور اشتراه “بيت” قبل زواجه من جولي .