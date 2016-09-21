قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري إن “أميركا ومرتزقتها يريدون القيام بتغييرات جيوسياسية في مواجهة ايران عبر تأسيس تيارات تكفيرية”، مشيراً إلى أن” إيران قادرة على إحباط مخططات الأعداء الإقليميين والدوليين قبل وقوعها”.

وأضاف باقري خلال إجتماع لقادة القوات المسلحة الايرانية إن “إيران مركز سلام في المنطقة وليست تهديداً لأحد”، مؤكداً ” نحن لا تريد الحرب ولكن لذا علينا تعزيز قدراتنا وقوتنا للرد”.

ورأى باقري أن البعض يعيش رعباً استراتيجياً من محور المقاومة، وهو قلق من تحول إيران إلى نموذج للدول الأخرى. وأشار إلى أن أي تواجد للقوات الأجنبية في المنطقة يخل بالأمن فيها، لافتاً إلى أن بلاده “ترصد بدقة كل تحركات الأعداء في المنطقة وأنظمتها الدفاعية ستفاجئهم في اليوم الموعود”.

وتطرق باقري إلى الأوضاع في العراق فقال إن “دفاع إيران المقدس في الحرب العراقية الإيرانية يجب أن يكون عبرة لمن نسي مبدأ حسن الجوار”.

بدوره أكد اللواء غلام علي رشيد “قائد مقر خاتم الانبياء المركزي” في الحرس الثوري أن “ايران لن تغفل عن تعزيز قوتها الهجومية”. وأضاف أن “أميركا معتدية ولا تتقن عملها وايران لم تقم بأي تحرك استفزازي في الخليج”، مشدداً بالقول إن “على أعداء ايران عدم اختبار قوتها العسكرية لأن ردها خارج الحدود سيكون بحد لا يحمل أي نفع لهم”.