قتل شخص تركي وأصيب آخر في هجوم استهدف السفارة الإسرائيلية بأنقرة- حسبما أعلنت الشرطة التركية- مشيرة إلى أنها أطلقت النار على مشتبه به خارج السفارة بعد محاولة طعن. وفق قناة ” سي.إن.إن ترك”.

وأوضحت قناة ” إن.تي.في ” أنه تمت “إصابة وتحييد” شخص في الحادث, وأضافت القناة أن الحادث وقع حينما حاول شخصان دخول السفارة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حراس الأمن أصابوا مهاجمًا بالرصاص قرب السفارة في أنقرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة آخر خلال إطلاق نار في محيط السفارة، وذكرت قناة (إن تي في) التركية أن الحادث وقع حينما حاول شخصان دخول مبنى السفارة.

وأظهر مقطع فيديو قصير عملية إطلاق النار في محيط السفارة، في حين بادرت الخارجية الإسرائيلية إلى تأكيد عدم وجود إصابات في صفوف طاقم سفارتها.

إلى جانب ذلك قالت الخارجية الإسرائيلية إنها لم تسجل أي إصابات في صفوف الطاقم الأمني للسفارة بأنقرة.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة التركية قولها إن المهاجم كان يهتف “الله أكبر” خارج مقر السفارة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتصيبه في ساقه.

ووصف مكتب حاكم أنقرة الشخص الذي شن الهجوم بـ”المختل عقليا”، وقال إن لا له علاقة كما يبدو بأي تنظيم إرهابي.