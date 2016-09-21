دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تجريم ومعاقبة المتحرشين بالنساء في العراق، وحجب “بعض المواقع اللا أخلاقية والمحرمة”، في إطار ردّه على سؤال تقدم به أحد أتباعه، عن تزايد ظاهرة التحرش بالنساء في محافظة بابل وسط العراق وعموم المحافظات الأخرى.

وعزا الصدر أسباب التحرش إلى: “انهيار الوازع الديني، وتفاقم الحالة النفسية، وانعدام الروح الرجولية، والتفكك الاجتماعي، والتميع من الجهتين أو من الجنسين، والفقر، وعدم التمكن من تحصين النفس (الزواج)، وعدم وجود نظام تربوي عائلي”.

ومن أسبابها أيضا بحسب الصدر، “عدم وجود تثقيف ضد هذه الظاهرة، بل إن التثقيف هو أن من يفعل ذلك فهو رجل قادر مقتدر، بالإضافة إلى انتشار القنوات والمواقع الإباحية، فضلا عن المشاكل العائلية وانتشار الطلاق”.

وفي الحلول للحد من الظاهرة، حث الصدر على: “التثقيف ضد هذه الحالة السيئة، والتوعية الدينية والتثقيف الاجتماعي، والتركيز على أن المرأة ليست مبتذلة بل هي عنصر رئيس في المجتمع”.

ودعا الصدر في حلوله أيضا إلى “تجريم ومعاقبة الفاعل، والتقليل من التبرج والتعري بل والسفور، وحجب بعض المواقع اللا أخلاقية والمحرمة، وغيرها من الحلول”.