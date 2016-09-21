أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكمًا على مي الطلق وأمينة الراشد بالسجن لمدة 13 عامًا وبمدة إجمالية تصل لـ ”24 عامًا” لمحاولتهما الهروب بصحبة أطفالهما الستة إلى اليمن وانتمائهما لتنظيم القاعدة.

جاء ذلك، بعد محاكمة استمرت لعامين وجهت خلالها تهم للسيدتين شملت محاولة الهروب إلى اليمن مع مهربين دون محرم، والتحريض على الخروج إلى مناطق الاقتتال عبر حسابيهما في ” تويتر “، ونقض التعهد الذي وقعتاه عقب القبض عليهما إثر مشاركتهما في تجمهر بمدينة بريدة فيما يُعرف بـ ” اعتصام بريدة ” قبل ثلاث سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في القبض عليهما قبل التسلل لليمن، برفقة 3 مهربين يمنيين ووفرت وزارة الداخلية طائرة خاصة لنقلهما.