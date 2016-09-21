أصدرت محكمة الاستئناف بمحافظة جدة حكماً بالجلد على 14 رجلاً وامرأة من عائلتين، عقب دعوى أقامتها مواطنة اتهمت زوجها بتعمد ضربها والتسبب لها بكسور وكدمات، وقدرت مدة شفائها بثلاثة أشهر.

وكانت الزوجة مقيمة الدعوى قد ادعت أن زوجها طلقها ورماها مع طفلها على درج العمارة وفقاً لـ “عكاظ”، بعد أن دخل عليها مصطحبة زوجته الجديدة ما تسبب في إصابتها، لتقع مشادة بينها وبينه انتهت بتعنيفها وطلاقها، واستنجدت الزوجة بأهلها لتحضر والدتها مع أشقائها فيما حضر أقارب الزوجة الثانية ووقعت مشاجرة كبيرة بين العائلتين.

واستمعت المحكمة لجميع الخصوم على مدى عامين، لتصدر حكمها بجلد امرأة و13 رجلاً من العائلتين 20 جلدة دفعة واحدة، فيما حكمت بجلد الزوج 50 جلدة وإلزامه بدفع تعويض قدره 80 ألف ريال لمطلقته، واستثنت المحكمة سيدتين كبيرتين في السن من الجلد لعدم ثبوت ضلوعهما في المشاجرة.