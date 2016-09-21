بعثت طيران الإمارات ونجوم ريال مدريد رسالة فيديو الأربعاء لتهنئة الشعب السعودي باليوم الوطني الـ86 للمملكة العربية السعودية.

وقام 11 لاعباً من نجوم فريق ريال مدريد بتقديم تهانيهم شخصياً لشعب المملكة، بمن فيهم كريستيانو رينالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة وجيمس رودريغيز وسيرجيو راموس.

وترعى طيران الإمارات فريق ريال مدريد، حيث تحمل قمصان اللاعبين شعار الناقلة.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة المملكة العربية السعودية قبل 27 عاماً، وهي تشغل رحلات يومية حالياً إلى أربع مدن في المملكة هي العاصمة الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وقد قدمت طيران الإمارات تهانيها للشعب السعودي باليوم الوطني من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل بالعلاقات الإماراتية السعودية، وجه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبي إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك العدل والعزم في مملكة العز والحزم”.

وقال “محمد بن راشد” في تغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر” “إن الملك سلمان رجل دولة، وصاحب موقف، وصانع قرار في المنطقة.. أجمع شعبه على محبته، وأجمع المسلمون على صدق نيته في خدمة دينه”.

وأضاف “إن دولة الإمارات والمملكة اليوم إخوة متعاضدين .. وأشقاء متحالفين يدافعون عن أوطانهم وعن أرض الحرمين .. نسأل الله أن يديم جمعهم وعزهم ومجدهم”.

ووجه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “التهنئة للمملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ86، أدام الله عزهم، وحفظ ملكهم ووفقه لخدمة الإسلام والمسلمين”.