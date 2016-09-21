أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي تمكنها من اسقاط طائرة بدون طيار أطلقت من قطاع غزة أمس الثلاثاء, قبالة سواحل القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: «في وقت سابق (الثلاثاء)، انطلقت طائرة بدون طيار تابعة لحماس من قطاع غزة، ثم اعترضتها مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبالة سواحل قطاع غزة».

وأفاد شهود عيان في المنطقة أنهم شاهدوا المقاتلة تقوم بإسقاط الطائرة بدون طيار.

ولم تصدر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، ردا على الإعلان الإسرائيلي، وكانت كتائب القسام قد أعلنت خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع، صيف عام 2014، امتلاكها طائرات من دون طيار. وكان الجيش الإسرائيلي أسقط طائرتين بدون طيار، خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، بينما تبنت حركة حماس إطلاقها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنير، أن «حماس كانت تطور قدراتها في مجال الطائرات بدون طيار، خاصة في العامين الأخيرين».