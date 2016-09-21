بتنا نكتشف يوماً بعد آخر أن هناك كثيراً من الأمور استخدامنا لها يتمّ بشكلٍ خاطئ، وهنا ينصح الأطباء بعدم استخدام أعواد القطن في تنظيف الأذنيْن، معتبرين ذلك أمراً خطيراً.

ووفقاً لموقع “بزنس انسايدر”، قال طبيب الأذن إريك بي إنّ عملية استخدام أعواد القطن في تنظيف الأذن تساعد في نهاية المطاف إلى دفع الشمع باتجاه طبلة الأذن، مما يؤدي إلى تعثر الشمع هناك.

ويشير “بي” إلى أنه إذا كنت تستخدم هذه الأعواد في كثير الأحيان، فإنه من الممكن أن يتصلب الشمع عند طبلة الأذن، وسينتهي بك الحال بانسداد في أذنيك.

ويتفق مع رأي الدكتور فويت في عدم استخدام أعواد القطن طبيب أذن آخر وهو الذي قدم نصيحة مماثلة في مقابلة مع مجلة سليت في عام 2013، حيث قال: “لا تضع أي شيء في أذنك أصغر من الفتحة الداخلية للأذن”، وأضاف ساخراً: “أما إذا كنت تريد استخدام أعواد القطن، فإنك بذلك تجعل أطباء الأذن أغنياء”.

وأشار الدكتور فويت الى أن أفضل طريقة لتنظيف الأذنين هي أثناء الاستحمام عن طريق غسلهما بالماء والصابون، وبعد ذلك قم بلف منشفة على اصبعك ووضعها على أذنيك لامتصاص الماء.