تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لأطفال لبنانيين مسيحيين، وهم يعتدون على طفل سوري لاجئ أثناء مروره بمنطقة الأشرفية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهر مجموعة من الأطفال ومعهم فتاة وهم يتهجمون على الطفل السوري ويقومون بضربه وشتمه بألفاظ خارجة بالإضافة إلى سب الذات الإلهية.

ولم يكتف الأطفال بضرب الطفل السوري لحظة لقاءهم به، بل قاموا بملاحقته بعد أن هرب إلى أحد الشوارع الفرعية، وأمسكوا به وقاموا “بنطحه” كما الثيران.