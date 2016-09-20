أشاد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية العنصرية دونالد ترامب, برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مادحا إياه أثناء اجتماعهما في نيويورك على هامش اجتماعات أعمال الجمعية العامة الحادية والسبعين للأمم المتحدة.

والتقى السيسي الاثنين بالمرشح ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتعهد ترامب بدعوة السيسي إلى زيارة البيت الأبيض إذا انتخب رئيسًا لأمريكا، وقال إنه يود أيضًا زيارة مصر.

وعبّر ترامب عن “تقديره الكبير” لتاريخ مصر “واعتزازه الكبير” بالشعب المصري.

وصف وليد فارس، مستشار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب بمقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك بأنه تاريخي.

وأكد وليد فارس – في تصريحات له عقب اللقاء – بأن ترامب حرص على لقاء الرئيس السيسي بدافع إعجابه بالرئيس السيسي نظراً لتمكنه من مواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وكذلك نظرًا لدعوة الرئيس السيسي إلى تبني إسلام وسطي، بالتعاون مع الأزهر، باعتباره منبر الاعتدال ونشر سماحة الإسلام في العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف فارس، أن ترامب يعتزم في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المبادرة بتمرير مشروع القرار الحالي المعروض على الكونجرس الأمريكي باعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية محظورة، لكن الأمر يتوقف في النهاية على الغالبية التي تمكنه من تحقيق ذلك في غرفتي البرلمان.

وأضاف فارس، أن ترامب استطلع خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي وجهة نظر السيسي إزاء قضايا المنطقة وسبل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسار المفاوضات.