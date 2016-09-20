أكدت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها الثلاثاء أن الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بإدارة الشرطة الفنية والعلمية توصلت إلى التعرف على الشخص الذي قام باقتحام محل الغير والإعتداء بالعنف ومواقعة امرأة مسنة بالغة من العمر 90 سنة يوم 16 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه بإجراء التحاليل البيولوجية على العينات التي تمّ رفعها من مسرح الجريمة بالإعتماد على القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية “ADN” تمّ التعرف على هوية الجاني والذي هو من ذوي السوابق العدلية في هذا المجال.

وبعد استشارة النيابة العمومية تمّ القبض عليه والإحتفاظ به من قبل الشرطة العدلية.