توقعت دراسة طبية، تضاعف حالات الإصابة بسرطان البروستاتا، بحلول عام 2020، والذي يُعد السبب الرئيسي لوفاة كثير من الرجال في جميع أنحاء العالم.

ويُعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا وشيوعًا بين الرجال في الهند، وتأتي نيودلهي وكلكتا وثيرو فانتانثا بورام في مقدمة المدن الهندية الأكثر تأثرا بارتفاع الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويصل معدل الإصابة في الهند من 9 لـ10 في كل 100 ألف شخص، وهى نسبة أعلى مما تم تسجيله في أجزاء أخرى من آسيا وأفريقيا، وأقل من الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك حسب ما جاء بالبيانات وفقًا للمجلس الهندي للأبحاث الطيبة.

ووفقًا لدراسة أخرى، أجرتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان، من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليون حالة جديدة و99400 حالة وفاة جديدة بحلول عام 2030.

والبروستاتا هي غدة في الجهاز التناسلي الذكري، كما إن سرطان البروستاتا يعتبر أكثر شيوعًا للرجال الذي تجاوزا الـ50، ويسبب سرطان البروستاتا ألم شديد، وصعوبة في التبول، ومشاكل في الاتصال الجنسي.