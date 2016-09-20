أثار النجل الأكبر لترامب عاصفة من الاحتجاجات على الإنترنت عندما نشر تغريدة شبه فيها اللاجئين السوريين بوعاء فيه حفنة من السكاكر “الحلوى” بعضها جيد والآخر فاسد.

وكتب دونالد ترامب الابن (38 عاماً) في تغريدة الإثنين بصورة لوعاء أبيض فيه حبوب حلوى ملونة بألوان قوس قزح معروفة باسم “سكيتلز”.

وكتب فوق الصورة “لو كان لدي وعاء فيه “سكيتلز” وقلت لكم إن ثلاثة منها فقط يمكن أن تؤدي إلى وفاتكم فهل ستتناولون منها؟ هذه هي مشكلتنا مع اللاجئين السوريين”.

وأثارت التغريدة التي حملت شعار “ترامب بينس 2016″ و”لنعد أمريكا عظيمة من جديد!” سخرية مستخدمي تويتر على الفور.

وكتبت مغردة: “لست مولعة بـ”سكيتلز” لكنني الآن سأشتريها كلها”.

أما مغردة أخرى فكتبت: “هل شعار حملة دونالد ترامب الجديد.. احذروا قوس قزح”؟.

وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثار انتقادات عدة بسبب تعليقاته حول العرق واللاجئين والمهاجرين ومن بينها دعوته لمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.

كما كان تصريحه العام الماضي بأن قسماً كبيراً من المهاجرين من المكسيك من المغتصبين ومهربي المخدرات موضع استنكار كبير.

ويعارض ترامب بشدة مشروع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل السماح بقدوم عشرة آلاف لاجئ سوري إلى الولايات المتحدة بحلول سبتمبر الحالي.