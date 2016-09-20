أكد المعارض الإيراني علي نوري زاده، أن نظام الملالي يعيش أزمة داخلية مستعصية، لافتا إلى أن ممارسات نظام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تدفع الشعب الإيراني إلى النفور والتظاهر بسبب التعذيب وتزايد حالات الفقر والإعدامات من دون أسباب قانونية، لافتا إلى أن هناك إعدامات لرجال السياسة والجيش والاقتصاد والقانون.

ولفت المعارض زاده إلى انه “في كل مرة يطلقون شعاراً محدداً، فأحياناً نسمع بحملة لمكافحة الفساد ومرة أخرى حملة لمكافحة الاستكبار وأحياناً حملة لمكافحة الصهيونية، وفي نهاية الأمر وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فساد مستشر”، كاشفا أن “مافيا الحرس الثوري تحاول السيطرة على الاقتصاد، فيما عصابات رجال الدين تحاول سرقة المال العام، إضافة إلى المؤسسات التابعة لما يسمى بالولي الفقيه والتي لا تلتزم بدفع الضرائب ومنها مؤسستي الشهيد والقدس”. وفق ما قال لصحيفة “عكاظ” السعودية.

ووصف زاده نظام خامنئي بالفاسد من جذوره و”لذلك نرى بين الحين والآخر انقلابات في الحالة الاجتماعية وبدأنا نسمع عن شخصية تهرب من البلاد ومعها مليار دولار وآخر اختفى أثره ولديه ثروة تقدر بنحو 20 مليار بينما الشاب الإيراني يعمل في أكثر من مجال ليحقق الحد الأدنى من معيشته”.