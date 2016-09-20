علق موقع “قنطرة” الألماني على “الجهود المضنية” التي يبذلها الهارب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية على مستوى السياسة الخارجية لإظهار نفسه كخليفة مباشر للرئيس محمود عباس .

ونقل الوقع الألماني عن أحمد يوسف القيادي في حماس والمستشار السياسي لإسماعيل هنية، قوله انه من الممكن لدحلان أن “يتوقَّع أكثر من جميع الفلسطينيين الآخرين فرصًا أفضل لتولي مناصب عليا في السلطة الفلسطينية”.

وأضاف أن الذي يساهم في ذلك كلّ من رضا إسرائيل (النسبي) عنه وعلاقاته الخاصة مع دولة الإمارات العربية المتَّحدة وكذلك مع مصر والسعودية والأردن والمعارضة السورية، بحسب نص التقرير، الذي قال إن هذه العلاقات الدولية، التي سيستثمرها في منصب فلسطيني، يمكن أن تُمَكِّنه من صعود درجات سلم القيادة.

وتابع نقلاً عن شاكر الجوهري، وهو رئيس تحرير جريدة المستقبل الأردنية، قوله إنَّ دحلان يتمتَّع بدعم العديد من الأطراف الإقليمية الفاعلة. ويقول: “بفضل الأموال التي يوزِّعها هناك إلى مؤيِّديه فإنَّ نفوذه يصل حتى إلى لبنان وأوروبا، مضيفاً أنه من خلال ذلك يتحوَّل دحلان إلى منافس قوي وخطير لأبي مازن (محمود عباس)”.

وأردف «قنطرة» أن كلّ من مصر والأردن والإمارات العربية المتَّحدة ، شاركت في وضع خطة لاختيار دحلان رئيسًا قادمًا للسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه إذا تحقَّقت هذه الخطة للفترة بعد محمود عباس، فعندئذ سوف يقوم منافسه اللدود دحلان عند توليه منصب الرئيس بفرض سيطرته على الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الموقع أنه منذ تعيين إفيغدور ليبرمان في الثلاثين من مايو الماضي، وزيرًا جديدًا للدفاع الإسرائيلي، تزداد التقارير حول مثل هذه الخطة (أو المؤامرة) الهادفة إلى جعل دحلان الرئيس الفلسطيني القادم.

وأشار إلى أنه بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية فقد اِلتقى ليبرمان، الذي كان لا يزال حينها وزير الخارجية الإسرائيلي، بمحمد دحلان في يناير 2015، في لقاء سري جمعهما في باريس من أجل التباحث معه حول “شؤون السلطة الفلسطينية”.

وقال إنه سواء كانت مثل هذه التلميحات إلى وجود اتِّفاق بين ليبرمان ودحلان صحيحة أم لا، فهي تكفي من دون شكّ من أجل تشويه صورة دحلان وتزويد منافسيه بكمية من الذخيرة، التي لم يتردَّدوا أيضًا في الاستفادة منها.