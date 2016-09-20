كسرت مدينة صينية التقاليد الاجتماعية والتي لا تعترف بالتعدد في العلاقات النسائية فضلا عن منع القانون للزواج بأكثر من امرأة وسمحت للرجل هناك بالارتباط بـ 3 نساء!

السبب وراء ذلك أن هذه المدينة – دونج جوان – في التركيبة بين الذكور والإناث بالمدينة التي تسكنها غالبية من النساء للدرجة التي جعلت أصحاب المصانع في المدينة يفضلون توظيف النساء على الرجال بسبب التزامهن في العمل وتقديمهمن إنتاجية أعلى من الرجال.

ونقل موقع “العربية.نت” تصريحات عن بعض الرجال من هذه المدينة الصينية حيث قال أحدهم إن العثور على عشيقة في هذه المدينة أسهل بكثير من الحصول على وظيفة، في حين قال عامل آخر: “لدي 3 عشيقات وجميعهن كن يعرفن بعضهن بعضا قبل ارتباطي بهن، وليس هناك أي مشكلة بينهن، ولا يمانعن العيش مع رجل واحد، فهذا أمر طبيعي في مدينتنا، وهناك العديد من أصدقائي أيضا لديهم أكثر من عشيقة يعشن معا تحت سقف منزل واحد”.

في حين قالت شياو لين، عشيقة لرجل لديه 3 عشيقات أخريات: “إن الوضع طبيعي جداً، فالنساء يعملن جنبا إلى جنب بشكل مشترك في المصانع، فلماذا لا يتقبلن الشراكة في رجل واحد أيضاً، ذلك أفضل بكثير من أن تبقى وحيدة بدون رجل”.