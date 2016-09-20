تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يقوم بتناول 50 قطعة “تيمبيتس” (قطع كيك)، في تحدي مع نفسه حتى تمكن من النجاح.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “التحدي الأكبر” على يوتيوب، ورصدته “وطن”، فقد قام مؤسس القناة على اليوتيوب، بتناول 50 قطعة “كيك”، تحتوي في مجملها على نصف كيلو سكر، أي ما يعادل 6000 سعر حراري، مستعينا بالماء والقهوة.

واظهر الفيديو، أن المتحدي أوشك على الفشل بعد أن شعر بالإمتلاء، حيث لم يبق إلا ثلاثة قطع من الـ”تيمبيتس”، إلا أنه حسم قراره بالمواصلة حتى تمكن من اكلها.