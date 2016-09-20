مثل الثلاثاء، حزب التحرير أمام القضاء العسكري وذلك بعد أن أحالت الحكومة التونسية ملفه على القضاء العسكري.

واعتبر عضو فريق الدفاع عن الحزب عماد حدوق في تصريح لإذاعة “شمس آف آم” أنه وفق الفصل 110 من الدستور دعوة الحزب للمثول أمام القضاء العسكري في حد ذاته باطلة لأنه يستدعي العسكريين فقط.

وتعود أطوار القضية إلى استنكار حزب التحرير لحضور مجموعة من الأشخاص من الإحتلال الإسرائيلي في حج الغريبة واستقبالهم من طرف نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو وحمايتهم من قبل عناصر الجيش التونسي.