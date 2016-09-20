مثل الثلاثاء، أمام وذلك بعد أن أحالت ملفه على .

 

واعتبر عضو فريق الدفاع عن الحزب عماد حدوق في تصريح لإذاعة “شمس آف آم” أنه وفق الفصل 110 من الدستور دعوة الحزب للمثول أمام القضاء العسكري في حد ذاته باطلة لأنه يستدعي العسكريين فقط.

 

وتعود أطوار القضية إلى استنكار حزب التحرير لحضور مجموعة من الأشخاص من في واستقبالهم من طرف نائب رئيس مجلس نواب الشعب وحمايتهم من قبل عناصر .