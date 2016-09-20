هناك نوعان من السكتة الدماغية، الأول هو النزفية، ويحدث هذا النوع بسبب انخفاض تدفق الدم. والنوع الثاني هو الدماغية، ويحدث بسبب توقف أو انقطاع تدفق الدم في الشرايين المؤدية إلى الدماغ.

ويحدث موت الخلايا عندما يتم انسداد الأوعية الدموية التي تحمل الأوكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ.

ونحن نعلم جميعاً أن الدماغ يسيطر على الجسم بأكمله، حتى عند حدوث السكتة الدماغية، فإن الجزء المتضرر لا يمكن أن يعمل بطريقة سليمة.

الشيء الأكثر أهمية هو تحديد أعراض السكتة الدماغية، من أجل الحصول على المساعدة الطبية المناسبة في الوقت المناسب، ومنع حدوث الأضرار الجسيمة.

ويزعم الخبراء أن الأعراض تختلف من شخص لآخر ومن نوع إلى نوع، وشدة الضرر تختلف كذلك في الجزء المصاب من الدماغ.

الأعراض الأكثر شيوعاً هي:

1.صعوبة في التحدث والفهم.

2.تخدر في الذراع الأيسر أو جزء من الوجه أو الساق.

3.الشلل التام أو الجزئي.

4.صعوبة في الرؤية.

5.فقدان الوعي.

6.الحازوقة.

7.التنفس بصعوبة.

8.الهلوسة.