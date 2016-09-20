عرضت الشركة الفيتنامية Karalux الشهيرة نسخة من هاتفي آيفون 7 و7 بلس مطليتين بالذهب عيار 24 من أجل أولئك الذين يبحثون عن هذه الخيارات.

وتستغرق عملية الطلاء بالذهب ما بين 6 إلى 8 ساعات من خلال 20 مرحلة مختلفة، ولحماية المعادن الثمينة من الخدوش يتم طلائه في النهاية بطبقة نانو، ويمكن أيضا للمستخدمين تخصيص المظهر الخلفي للهاتف مع بعض النقوش مثل وضع رمز معين أو شعار ميعن أو اسم.

وتبدأ الأسعار من 1900 دولار لنسخة 32 جيجا بايت من آيفون 7، أما نسخة 128 جيجا بيات فتأتي بسعر 2400 دولار، بينما نسخة 256 جيجا بايت تأتي بسعر 2600 دولار، مع إضافة 100 دولار لهذه الأسعار إذا كنت تفضل نسخة آيفون 7 بلس.

يشار إلى أن هذه الهواتف تعتبر النسخة الأساسية من الطلاء بالذهب، أما إذا أردت النسخة المطلية بالكامل من الذهب، مع وجود تنين من الذهب عيار 24، وشعار المرصع بالماس فى الخلف، فهذا سيكلفك حوالي 4000 دولار لنسخة 128 جيجا بايت من آيفون 7، وسعر 5000 دولار لنسخة بلس.