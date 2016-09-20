عرضت الشركة الفيتنامية Karalux الشهيرة نسخة من هاتفي و7 بلس  مطليتين بالذهب عيار 24 من أجل أولئك الذين يبحثون عن هذه الخيارات.
1وتستغرق عملية الطلاء بالذهب ما بين 6 إلى 8 ساعات من خلال 20 مرحلة مختلفة، ولحماية المعادن الثمينة من الخدوش يتم طلائه في النهاية بطبقة نانو، ويمكن أيضا للمستخدمين تخصيص المظهر الخلفي للهاتف مع بعض النقوش مثل وضع رمز معين أو شعار ميعن أو اسم.
2وتبدأ الأسعار من 1900 دولار لنسخة 32 جيجا بايت من آيفون 7، أما نسخة 128 جيجا بيات فتأتي بسعر 2400 دولار، بينما نسخة 256 جيجا بايت تأتي بسعر 2600 دولار، مع إضافة 100 دولار لهذه الأسعار إذا كنت تفضل نسخة .
3يشار إلى أن هذه الهواتف تعتبر النسخة الأساسية من الطلاء بالذهب، أما إذا أردت النسخة المطلية بالكامل من الذهب، مع وجود تنين من الذهب عيار 24، وشعار المرصع بالماس فى الخلف، فهذا سيكلفك حوالي 4000 دولار لنسخة 128 جيجا بايت من آيفون 7، وسعر 5000 دولار لنسخة بلس.

 