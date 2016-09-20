سببت الكلمة التي القاها أمير قطر في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71، الثلاثاء بانهيار اعصاب المذيع المصري “الشتام” أحمد موسى على الهواء.

وظهر موسى في الفيديو الذي تابعته “وطن” منفعلاً كعادته معلناً انه سيخصص حلقته لشتم الآمير تميم بن حمد آل ثاني.

ولاقت كلمة الأمير القطري استحسانا لدى قطاع واسع من الناشطين على المواقع الإجتماعية حيث أكد أن تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والانصاف في آليات عملها، لم يعد ممكناً، مشيراً إلى أن بعض الدول “تستمر باتباع نهج العمل خارج نطاق الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

وتطرق أمير قطر في كلمته إلى القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإلى التطورات المتسارعة بسورية، مؤكداً أن الشعب السوري ثار ضد نظام “ديكتاتوري قمعي” تجاوز كل الخطوط الحمر، وأن المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج أمام ما يحصل في المدن السورية من عمليات تطهير ديموغرافي مفضوحة، وأنه عاجز أمام حرب الإبادة التي تشن على الشعب السوري. وأضاف أن هناك “انتقائية في عمل مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية”.

وانتقد المنظمة الدولية قائلا: لقد سمج المجتمع الدولي بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا وما زلنا نعاني من آثارها حتى اليوم.

وتأتي شتائم موسى بعد ان ذكرت تقارير إعلامية نشرت عنها “وطن” مسبقاً ان الشيخ تميم رفض لقاء السيسي بعد طلب تقدم به الجانب المصري على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

الطريف ان الكثير من الناشطين تداولوا فيديو شتائم موسى بالضحك والسخرية والتندر على مذيع قرر ان يدافع عن بلده في حفلة شتيمة. كما حفل اليوتيوب بتعليقات تسخر وبعضها يشتم موسى ردا على شتائمه.

وسبق ان اعتذر السيسي من أمير قطر بسبب شتائم مذيعين مصريين يتلقون تعليماتهم من مدير مكتبه وعلى رأسهم موسى ولا يجرأون انتقاد اي دولة أو مسؤول دون اخذ تعليمات السيسي نفسه عبر مدير مكتبه.

شاهد الفيديو: