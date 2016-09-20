أجبرت امرأة أسترالية مسلمة ترتدي لباس الشاطئ الإسلامي “البوركيني” على مغادرة أحد الشواطئ الفرنسية بعد أن احتج مرتادو الشاطئ على وجودها بينهم.

وقالت زينب الشيله (23 عاماً) وهي طالبة في كلية الطب في سيدني: “لقد كنت برفقة امرأة أخرى وجلسنا على الشاطئ قبل أن يطلب منا بعض المتواجدين مغادرة المكان على الفور قبل أن يطلبوا الشرطة”.

وأضافت: “على الرغم من أننا كنا على شاطئ يسمح فيه بارتداء البروكيني غير أن الناس شعروا بالامتعاض وعدم الرضى لوجودنا هناك”.

من الجدير بالذكر بأن منظمة حقوق الإنسان الفرنسية طالبت السلطات بتعليق منع ارتداء البوركيني في بلدة فيليني لوبيه لأنه يتعارض مع الحريات المدنية التي يتمتع بها جميع المواطنين الفرنسيين بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.